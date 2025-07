ANIMATIONS ET CONCOURS JEUNES PÊCHEURS Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout

ANIMATIONS ET CONCOURS JEUNES PÊCHEURS Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout samedi 9 août 2025.

ANIMATIONS ET CONCOURS JEUNES PÊCHEURS

Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Animation avec la Fédération de Pêche et le Champion de France de Pêche Sportive à la truite Julien Rojo Diaz

Matinée découverte Pêche à la truite

Après-midi concours jeunes pêcheurs

.

Stade du Redoundel Les Uguettes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr

English :

Entertainment with the Fédération de Pêche and French Sport Trout Fishing Champion Julien Rojo Diaz

Morning: discovery trout fishing

Afternoon: young anglers’ competition

German :

Animation mit der Fédération de Pêche und dem französischen Meister im sportlichen Forellenangeln Julien Rojo Diaz

Vormittag: Entdeckung des Forellenangelns

Nachmittag: Wettbewerb für junge Angler

Italiano :

Attività con la Fédération de Pêche e il campione francese di pesca alla trota Julien Rojo Diaz

Mattina: scoperta della pesca alla trota

Pomeriggio: gara per giovani pescatori

Espanol :

Actividades con la Fédération de Pêche y el campeón francés de pesca de la trucha Julien Rojo Diaz

Mañana: descubra la pesca de la trucha

Tarde: concurso de jóvenes pescadores

L’événement ANIMATIONS ET CONCOURS JEUNES PÊCHEURS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34