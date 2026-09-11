Animations et découverte du château, Château des Seigneurs de Saint-Pée, Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Animations et découverte du château Samedi 19 septembre, 10h00 Château des Seigneurs de Saint-Pée Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Ouvert à tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:08:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:08:00+02:00

Visite et découverte du château, exposition consacrée à son histoire et animations autour du Moyen Âge.

Château des Seigneurs de Saint-Pée Place 1609, 64310 Saint-Pé Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 59 04 38 https://cultureetpatrimoinesenpere.fr Tour seigneuriale de Saint-Pée construite sur édit du roi d’Angleterre Henri IV du 5 juin 1403. Parking place 1609 – Saint-Pée-sur-Nivelle

Visite et découverte du château, exposition consacrée à son histoire et animations autour du Moyen Âge.

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