Animations et découverte du château, Château des Seigneurs de Saint-Pée, Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 19 septembre 2026 · Château des Seigneurs de Saint-Pée · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Animations et découverte du château Samedi 19 septembre, 10h00 Château des Seigneurs de Saint-Pée Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Ouvert à tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:08:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:08:00+02:00
Visite et découverte du château, exposition consacrée à son histoire et animations autour du Moyen Âge.
Château des Seigneurs de Saint-Pée Place 1609, 64310 Saint-Pé Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 59 04 38 https://cultureetpatrimoinesenpere.fr Tour seigneuriale de Saint-Pée construite sur édit du roi d’Angleterre Henri IV du 5 juin 1403. Parking place 1609 – Saint-Pée-sur-Nivelle
Visite et découverte du château, exposition consacrée à son histoire et animations autour du Moyen Âge.
©Culture et Patrimoine Senpere
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