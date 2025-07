Animations et démonstrations à la forteresse médiévale de Gençay Gençay

Animations et démonstrations à la forteresse médiévale de Gençay

15 Rue de la Fontaine Gençay Vienne

15h 19h ateliers culturels et jeux

16h, 17h et 18h30 démonstration de Béhourds (sport de combat avec armes et armures datant du Moyen-Âge)

19h15 visite et présentation des fouilles archéologiques

Entrée 5€, gratuit 6 de 12 ans

Buvette sur place .

15 Rue de la Fontaine Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 50 64 69

