Animations et jeux libres dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

Animations et jeux libres dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu samedi 20 septembre 2025.

Animations et jeux libres dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu 20 et 21 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous êtes-vous déja demandé comment une tapisserie se fabriquait ? Comment une voûte romane ou gothique pouvait tenir en place ? Venez expérimentez au travers de petits jeux animés par nos guides !

RDV dans le cloître de l’abbaye.

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings

Vous êtes-vous déja demandé comment une tapisserie se fabriquait ? Comment une voûte romane ou gothique pouvait tenir en place ? Venez expérimentez au travers de petits jeux animés par nos guides !

©SMPCD, Aurélie GILBAUD-BRIVADIS