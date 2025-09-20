Animations et jeux libres dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu
Animations et jeux libres dans le cloître de l’abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu samedi 20 septembre 2025.
Gratuit et ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Vous êtes-vous déja demandé comment une tapisserie se fabriquait ? Comment une voûte romane ou gothique pouvait tenir en place ? Venez expérimentez au travers de petits jeux animés par nos guides !
RDV dans le cloître de l’abbaye.
Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu
©SMPCD, Aurélie GILBAUD-BRIVADIS