Animations et marché de Noël Bientôt Noël Vasles

La magie de Noël s’invite à Vasles !

Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton le samedi 29 novembre, de 10h à 18h

Au programme de la journée

Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux

Jeux en bois pour petits et grands

Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs à 11h et 15h à la salle de cinéma de Vasles (gratuit !)

La Frat’Fanfare animera le bourg à 18h30

Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite

Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ?? .

Maison du mouton Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org

