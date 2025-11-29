Animations et marché de Noël Bientôt Noël Vasles
Animations et marché de Noël Bientôt Noël Vasles samedi 29 novembre 2025.
Animations et marché de Noël Bientôt Noël
Maison du mouton Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La magie de Noël s’invite à Vasles !
Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton le samedi 29 novembre, de 10h à 18h
Au programme de la journée
Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux
Jeux en bois pour petits et grands
Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs à 11h et 15h à la salle de cinéma de Vasles (gratuit !)
La Frat’Fanfare animera le bourg à 18h30
Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ?? .
Maison du mouton Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13 csc.paysmenigoutais@csc79.org
English : Animations et marché de Noël Bientôt Noël
German : Animations et marché de Noël Bientôt Noël
Italiano :
Espanol : Animations et marché de Noël Bientôt Noël
L’événement Animations et marché de Noël Bientôt Noël Vasles a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Gâtine