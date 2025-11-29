Animations et marché de Noël Bientôt Noël Vasles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La magie de Noël s’invite à Vasles !
Viens te plonger dans l’ambiance des fêtes à la Maison du Mouton le samedi 29 novembre, de 10h à 18h

Au programme de la journée
Marché de Noël artisanat, producteurs et créateurs locaux
Jeux en bois pour petits et grands
Spectacle “Toundra” de Les Expl’Orateurs à 11h et 15h à la salle de cinéma de Vasles (gratuit !)
La Frat’Fanfare animera le bourg à 18h30
Et pour clôturer cette belle journée concert de gospel à l’église avec Gospel’ère et Frat’Voices

Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Viens partager un moment chaleureux, gourmand et festif en famille ou entre amis ??   .

Maison du mouton Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 93 13  csc.paysmenigoutais@csc79.org

