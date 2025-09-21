Animations et Quiz autour des écluses et Maisons éclusières du Canal de Nantes à Brest Maison éclusière de Poulhibet Guerlédan

Animations et Quiz autour des écluses et Maisons éclusières du Canal de Nantes à Brest Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison éclusière de Poulhibet Côtes-d'Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animations et Quiz autour des panneaux du parcours pédagogique Au fil du Canal entre Auquinian et le Ponteau : des écluses, des maisons éclusières, des femmes et des hommes…toute une histoire !

Maison éclusière de Poulhibet Poulhibet Mûr de Bretagne 22530 Guerlédan Guerlédan 22530 Mûr-de-Bretagne Côtes-d’Armor Bretagne 0680186040 https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22011451 Maison éclusière du Canal de Nantes à Brest Accès voiture – Parking et aire de Pique-nique – Toilettes sèches

Anne Hélène Cassagné