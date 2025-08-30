Animations et spectacle de cirque Voinémont

Animations et spectacle de cirque Voinémont samedi 30 août 2025.

Animations et spectacle de cirque

Voinémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 15:30:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

Samedi 30 août 2025 au terrain de jeux de Voinémont

15h30 Animation aux arts du cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre…) (les enfants restent sous la responsabilité des parents).

17h30 Spectacle 16 Mesures de Noeud de la Compagnie Les Voleuses de FlaquesTout public

Voinémont 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est association.zalam@gmail.com

English :

Saturday August 30, 2025 at the Voinémont playground

3:30pm: Circus arts animation (juggling, acrobatics, balancing…) (children remain the responsibility of their parents).

5:30pm: 16 Mesures de Noeud show by Compagnie Les Voleuses de Flaques

German :

Samstag, 30. August 2025 auf dem Spielplatz von Voinémont

15:30 Uhr: Animation zu den Zirkuskünsten (Jonglieren, Akrobatik, Gleichgewicht…) (Kinder bleiben unter der Verantwortung der Eltern).

17.30 Uhr: Aufführung 16 Mesures de Noeud der Compagnie Les Voleuses de Flaques (Die Flockendiebinnen)

Italiano :

Sabato 30 agosto 2025 presso il parco giochi di Voinémont

ore 15.30: attività di arti circensi (giocoleria, acrobatica, equilibrismo, ecc.) (i bambini restano sotto la responsabilità dei genitori).

ore 17.30: Spettacolo 16 Mesures de Noeud della Compagnie Les Voleuses de Flaques

Espanol :

Sábado 30 de agosto de 2025 en el parque infantil de Voinémont

15.30 h: Actividades de artes circenses (malabares, acrobacias, equilibrios, etc.) (los niños quedan bajo la responsabilidad de sus padres).

17.30 h: Espectáculo 16 Mesures de Noeud de la Compagnie Les Voleuses de Flaques

L’événement Animations et spectacle de cirque Voinémont a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS