Animations et spectacle Le village des âmes perdues et sa forêt maudite Terrain de football Pair-et-Grandrupt

Animations et spectacle Le village des âmes perdues et sa forêt maudite Terrain de football Pair-et-Grandrupt samedi 25 octobre 2025.

Animations et spectacle Le village des âmes perdues et sa forêt maudite

Terrain de football Route de la Voivrelle Pair-et-Grandrupt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 17:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez frissonner avec l’association LAPG et son village des âmes perdues !

Après un succès retentissant l’an passé !

le spectacle des légendes des Vosges pour la Fête de l’Automne (Halloween) revient avec une toute nouvelle édition encore plus époustouflante et une sonorisation au top !

Venez découvrir la « 2e Édition du Village des Âmes Perdues et sa Forêt Maudite » .Tout public

0 .

Terrain de football Route de la Voivrelle Pair-et-Grandrupt 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 04 28 lapg@orange.fr

English :

Come and thrill to the village of lost souls with the LAPG association!

After a resounding success last year!

the Vosges legends show for the Autumn Festival (Halloween) is back with a brand-new, even more breathtaking edition and a top-notch sound system!

Come and discover the « 2nd Edition of the Village of Lost Souls and its Cursed Forest ».

German :

Lassen Sie sich mit dem Verein LAPG und seinem Dorf der verlorenen Seelen erschauern!

Nach einem durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr!

kehrt das Spektakel der Vogesenlegenden für das Herbstfest (Halloween) mit einer ganz neuen, noch atemberaubenderen Ausgabe und einer Top-Beschallung zurück!

Entdecken Sie die « 2. Ausgabe des Dorfes der verlorenen Seelen und seines verfluchten Waldes » .

Italiano :

Venite ad emozionarvi nel villaggio delle anime perdute con l’associazione LAPG!

Dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso!

lo spettacolo delle leggende dei Vosgi per la Festa d’Autunno (Halloween) torna con una nuova edizione, ancora più mozzafiato e con un impianto audio al top!

Venite a scoprire la « 2ª edizione del Villaggio delle Anime Perdute e della sua Foresta Maledetta ».

Espanol :

¡Ven a emocionarte al pueblo de las almas perdidas con la asociación LAPG!

Tras el rotundo éxito del año pasado

¡el espectáculo de leyendas de los Vosgos para el Festival de Otoño (Halloween) vuelve con una nueva edición aún más sobrecogedora y un equipo de sonido de primera!

Venga a descubrir la « 2ª Edición de la Aldea de las Almas Perdidas y su Bosque Maldito ».

L’événement Animations et spectacle Le village des âmes perdues et sa forêt maudite Pair-et-Grandrupt a été mis à jour le 2025-07-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES