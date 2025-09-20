Animations et visites à la savonnerie Marius Fabre Savonnerie Marius FABRE Salon-de-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Depuis 1900 et quatre générations, à Salon-de-Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Cette année, elle célèbre 125 ans d’histoire familiale et de savoir-faire !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez-vous dans l’univers de la savonnerie, son histoire, son savoir-faire et son lieu emblématique !

Au programme : des visites guidées et libres de la savonnerie, une conférence sur le passé industriel de Salon-de-Provence, un concours de la plus grande tour en savons de Marseille et plein d’autres animations gratuites pour petits et grands !

Ouverture de la boutique d’usine Marius Fabre samedi et dimanche, de 9h30 à 19h non-stop.

Savonnerie Marius FABRE Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com

Ph G Gardette