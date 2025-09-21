Animations et visites au château de Montby Château de Montby Gondenans-Montby

Animations et visites au château de Montby Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de Montby Doubs

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Montby ouvre ses portes dimanche 21 septembre de 10h à 18h et vous propose une visite libre ou guidée (environ 1h) ainsi que de nombreuses animations tout au long de la journée : saynète retraçant une période historique du château à 11h, 14h, 16h, danses médiévales, combats, sourcière, fabrication de soldats en bois, jeux pour enfants, aquarelles du château, etc.

Une buvette et l’incontournable Hypocras, des crêpes et une petite restauration seront disponibles sur place.

Château de Montby 14 route d’Uzelle, 25340 Gondenans Montby Gondenans-Montby 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 28 25 02 74 https://www.chateaudemontby.com Venez découvrir le château de Montby, érigé au XIIe siècle, puis assiégé et dévasté à plusieurs reprises au cours des siècles. Régulièrement reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de différentes époques. Le visiteur peut voir les bases d’un pont-levis, des tours de défense, les murs d’enceinte, la cour intérieure, des latrines, la bouche à feu, etc. Depuis 15 ans, l’association Les Amis du château de Montby restaure ce site. Vous pourrez ainsi découvrir la salle rénovée, les vitraux, la cheminée, les fenêtres à meneaux, etc. accès en voiture (à 10/15 minutes de Baume-les-Dames ; Clerval, Rougemont, Villersexel) parking à proximité | Gare SNCF à Clerval.

© ACM