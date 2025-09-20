Animations et visites guidées à Argelès sur Mer Musée Casa de l’Albera Argelès-sur-Mer

Animations et visites guidées à Argelès sur Mer Musée Casa de l’Albera Argelès-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Animations et visites guidées à Argelès sur Mer 20 et 21 septembre Musée Casa de l’Albera Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Un week-end d’animations gratuites au musée !

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, l’équipe du musée vous accueille tout au long du week-end avec un programme gratuit et accessible à tous !

Jeux de piste à portée patrimoniale, pour découvrir la ville en s’amusant tout au long de la journée.

️ Mini visites guidées, « Une Rue Longue, une longue histoire » ,idéales pour explorer l’architecture locale en quelques étapes. Au départ du parvis de l’église le samedi à 14h30 et le dimanche à 11h et 14h30

️ Accès libre et gratuit au musée

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis !

Musée Casa de l'Albera Argelès-sur Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

