Animations Faites vos vacances

Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09

Un festival plein d’énergie et de découvertes

Des activités variées pour les enfants, les adolescents et leurs familles !

programme et réservations https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=232343

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 50 60

English : Animations Faites vos vacances

A festival full of energy and discoveries?

? Varied activities for children, teenagers and their families!

program and reservations: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=232343

L’événement Animations Faites vos vacances Ribérac a été mis à jour le 2026-01-16 par Val de Dronne