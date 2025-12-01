ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL Mayenne
ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL Mayenne samedi 20 décembre 2025.
ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL
Place Clémenceau Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
A Mayenne, deux journées d’animations familiales pour patienter avant Noël.
Samedi 20 décembre 14h à 17h
La patinoire sera animée ce samedi avec maquillage, tour de calèche et photobooth pour immortaliser cet après-midi en famille !
Dimanche 21 décembre 14h à 17h
Chantez avec la chorale de Noël, profitez de la patinoire et rencontrez le Père Noël et ses mascottes ! .
Place Clémenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 ucavm53@gmail.com
English :
In Mayenne, two days of family activities to help you wait for Christmas.
German :
In Mayenne gibt es zwei Tage mit Familienanimationen, um die Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken.
Italiano :
A Mayenne, due giorni di divertimento in famiglia per prepararsi al Natale.
Espanol :
En Mayenne, dos días de diversión en familia para preparar la Navidad.
L’événement ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL Mayenne a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co