ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL Mayenne

ANIMATIONS FAMILIALES EN ATTENDANT NOËL

Place Clémenceau Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20 2025-12-21

A Mayenne, deux journées d’animations familiales pour patienter avant Noël.

Samedi 20 décembre 14h à 17h

La patinoire sera animée ce samedi avec maquillage, tour de calèche et photobooth pour immortaliser cet après-midi en famille !

Dimanche 21 décembre 14h à 17h

Chantez avec la chorale de Noël, profitez de la patinoire et rencontrez le Père Noël et ses mascottes ! .

Place Clémenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 ucavm53@gmail.com

English :

In Mayenne, two days of family activities to help you wait for Christmas.

German :

In Mayenne gibt es zwei Tage mit Familienanimationen, um die Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken.

Italiano :

A Mayenne, due giorni di divertimento in famiglia per prepararsi al Natale.

Espanol :

En Mayenne, dos días de diversión en familia para preparar la Navidad.

