Animations familiales pour la nature – 3 rue de l’Aveyron 44100 Nantes Nantes 18 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public, Tout public

Les habitants sont les bienvenue à ce temps convivial au coeur du quartier!Au programme de 15h à 18h : DÉCOUVRIR L’APPART’ ZÉRO DÉCHET? : Animation pour bien trier et réduire ses déchets au quotidien avec les Ambassadeurs « zéro déchet » de Nantes Métropole DISCUSSION ENTRE VOISINS et EXPOSITION avec le Conseil Citoyen du Grand Bellevue LECTURE, JEUX ET CRÉATIONS : Ateliers créatifs Tortue de papier avec l’illustratrice Sandro Jiro (de 15h30 à 16h30) – à partir de 4 ansAtelier découverte de la biodiversité par les Petits Débrouillards (de 15h30 à 17h30) RENCONTRER L’AGENT DE PROXIMITÉ DE LA RUE de Nantes Métropole HabitatSTOP AUX RATS ET CHALLENGE DE PLIAGE DE CARTONS : Descendez vos cartons pour participer avec Environnement Solidaire Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.Depuis 2018, le conseil citoyen, groupe d’habitants volontaires du quartier, continue son action d’entretien et d’embellissement ! Venez nous rejoindre !

