Animations familiales sur la boucle du Parc Naturel Régional Milhac-de-Nontron 1 juillet 2025 07:00

Dordogne

Animations familiales sur la boucle du Parc Naturel Régional Milhac-de-Nontron Dordogne

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-20

2025-07-01

Marion de « la forêt d’émerveille » propose de nombreuses animations familiales sur la boucle du Parc Naturel (découverte du pistage animalier et balades nocturnes pour découvrir les chouettes et chauves-souris de notre région). Retrouvez les différentes dates et lieux des animations proposées sur le site laforetdemerveille.fr .

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

English : Animations familiales sur la boucle du Parc Naturel Régional

Marion from « la forêt d’émerveille » offers a wide range of family activities on the Nature Park loop (animal tracking and night-time walks to discover the owls and bats of our region).

German : Animations familiales sur la boucle du Parc Naturel Régional

Marion von « la forêt d’émerveille » bietet zahlreiche Familienveranstaltungen auf dem Rundweg des Naturparks an (Entdeckung des Tiertrackings und Nachtwanderungen, um die Eulen und Fledermäuse unserer Region zu entdecken).

Italiano :

Marion de « la forêt d’émerveille » propone una serie di attività per famiglie sull’anello del Parco Naturale (scoprire il tracking degli animali e le passeggiate notturne alla scoperta dei gufi e dei pipistrelli della nostra regione).

Espanol : Animations familiales sur la boucle du Parc Naturel Régional

Marion de « la forêt d’émerveille » propone diversas actividades familiares en el circuito del Parque Natural (descubra el rastreo de animales y los paseos nocturnos para descubrir las lechuzas y los murciélagos de nuestra región).

