Beaufort-en-Vallée 5 Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

3/6 ans 10h30

Les enfants partent à la chasse aux couleurs dans les salles du musée ! Une fois toutes les couleurs collectées, ils découvrent ensuite la technique de la peinture propre .

7/ 12 ans 15h

Vert, rouge, bleu,… Les couleurs sont présentes partout au musée, mais les connaissez-vous vraiment ? Pour le savoir, venez jouer en équipe à un quizz ludique qui vous en fera voir de toutes les couleurs ! Après avoir fait fonctionner vos méninges, vous vous exercerez à la peinture sur céramique et repartirez avec votre tasse personnalisée !

Réservation obligatoire. .

+33 6 27 82 68 26 infos@3museesinsolitesenanjou.com

English :

Family events in Beaufort-en-Vallée

