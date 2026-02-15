ANIMATIONS FAMILLE Montpellier

ANIMATIONS FAMILLE

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Mercredi 18 février, mercredi 25 février et mercredi 4 mars 2026 de 10h à 13h et de 14h à 16h animations et démonstrations de jeux éducatifs et de constructions pour enfant dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme place de la Comédie

A partir de 12 mois jusqu’à 12 ans

Entrée libre .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Wednesday February 18, Wednesday February 25 and Wednesday March 4, 2026 from 10am to 1pm and from 2pm to 4pm: activities and demonstrations of educational games and constructions for children in the reception hall of the Tourist Office on Place de la Comédie

