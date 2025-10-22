Animations famille pour les vacances de la toussaint Vascœuil

Le Château de Vascoeuil et son équipe d’animateurs se mobilisent pour des après midi récréatives les 22, 23 et 24 octobre 2025 de 14h30 à 18h00 sur réservation.

Un ensemble d’activités vous sera proposé pour découvrir, jouer et s’informer en famille avec à la fin de cette grande chasse aux sculptures un goûter pour nos jeunes participants au salon de thé du Château La Cascade

Le Château de Vascoeuil, Monument Historique à l’orée de la forêt de Lyons au coeur de la Vallée de l’Andelle, est un des lieux touristiques les plus fréquentés du Pays du Vexin Normand pour ses expositions d’Art renommées et ses animations (15 à 20 000 visiteurs/an ).

Son exceptionnelle collection permanente de sculptures dans le parc rassemble plus de 60 bronzes, marbres, mosaïques et céramiques des grands artistes modernes des XX°et XXI°siècles.

Depuis un certain nombre d’années le château de Vascoeuil dans le cadre de ses rendez-vous éducatifs et récréatifs permet au jeune public de s’initier à l’Art, à la sculpture et à la découverte des parcs et jardins.

L’objectif pédagogique de ces visites est de faciliter l’accès à la culture, favoriser la créativité, le travail en équipes, sensibiliser à l’Art, faire découvrir un site patrimonial lié à l’histoire de la Normandie

Pour ces vacances de la Toussaint, lancez vous en famille pour une grande chasse aux sculptures option numéro 1, ou choix numéro 2 partir à la recherche de la lance magique dans les parcs et jardins du château de Vascoeuil.

Un ensemble d’énigmes à résoudre en équipes avec l’aide de nos animateurs sur place, pour finir par un gouter pour nos jeunes participants

TARIFS ET CONDITIONS DE RESERVATION:

12€ par enfant comprenant l’ entrée, le livret jeu, le goûter et la visite de l’exposition les Visionnaires

Entrée 13€50 par adulte accompagnateur avec mise à disposition d’un livret jeu.

Réservations: 0235 236 235

www.chateauvascoeuil.com .

Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35

