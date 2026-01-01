Animations Family’Box avec Brin de Ficelle Brin de Ficelle Fontannes

Animations Family’Box avec Brin de Ficelle

Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez découvrir et tester les jeux et les livres des 6 box thématiques avec les animateurs de Brin de Ficelle..

Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficelle@orange.fr

English :

Come and try out the games and books in the 6 themed boxes with Brin de Ficelle’s animators.

