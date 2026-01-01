Animations Family’Box avec Brin de Ficelle Brin de Ficelle Fontannes
Animations Family’Box avec Brin de Ficelle Brin de Ficelle Fontannes samedi 17 janvier 2026.
Animations Family’Box avec Brin de Ficelle
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Venez découvrir et tester les jeux et les livres des 6 box thématiques avec les animateurs de Brin de Ficelle..
Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficelle@orange.fr
Come and try out the games and books in the 6 themed boxes with Brin de Ficelle’s animators.
L’événement Animations Family’Box avec Brin de Ficelle Fontannes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne