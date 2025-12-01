Animations festives Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja Place de l’Europe Montélimar

Animations festives Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja

Place de l’Europe Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja viennent animer le centre-ville pour une ambiance festive et magique !

.

Place de l’Europe Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Mascots, Santa Claus, the Orgue de barbarie and the Maharaja Carrousel bring the city center to life in a magical, festive atmosphere!

German :

Maskottchen, Weihnachtsmann, Drehorgel und Karussell des Maharadschas beleben das Stadtzentrum und sorgen für eine festliche und magische Atmosphäre!

Italiano :

Mascotte, Babbo Natale, l’organo a canne e il carosello Maharaja animeranno il centro città per un’atmosfera magica e festosa!

Espanol :

Las mascotas, Papá Noel, el organillo y el carrusel Maharaja animarán el centro de la ciudad para crear un ambiente mágico y festivo

L’événement Animations festives Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération