Animations festives Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja Place de l’Europe Montélimar

Place de l’Europe Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar Drôme
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Mascottes, Père Noël, Orgue de barbarie et Carrousel du Maharaja viennent animer le centre-ville pour une ambiance festive et magique !
Place de l’Europe Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Mascots, Santa Claus, the Orgue de barbarie and the Maharaja Carrousel bring the city center to life in a magical, festive atmosphere!
German :
Maskottchen, Weihnachtsmann, Drehorgel und Karussell des Maharadschas beleben das Stadtzentrum und sorgen für eine festliche und magische Atmosphäre!
Italiano :
Mascotte, Babbo Natale, l’organo a canne e il carosello Maharaja animeranno il centro città per un’atmosfera magica e festosa!
Espanol :
Las mascotas, Papá Noel, el organillo y el carrusel Maharaja animarán el centro de la ciudad para crear un ambiente mágico y festivo
