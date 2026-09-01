Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Animations flash par l’ARRA au château d’Ancenis Journées Européennes du Patrimoine

21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

L’association de Recherches sur la Région d’Ancenis (ARRA) organisera des visites flash dans la cour du château d’Ancenis le samedi 19 septembre 2026 après-midi, à partir de 14h.

Visites régulières tout au long de l’après-midi.

Gratuit. .

21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Animations flash par l’ARRA au château d’Ancenis Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis