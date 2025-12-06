Animations foraines pour les fêtes de Noël Cahors

Animations foraines pour les fêtes de Noël

Allées Fénelon Cahors Lot

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Manèges et jeux forains sur les Allées Fénelon pendant la période des fêtes !

Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr

English :

Fairground rides and games on the Allées Fénelon during the festive season!

