Animations foraines pour les fêtes de Noël Cahors
Animations foraines pour les fêtes de Noël
Allées Fénelon Cahors Lot
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
2025-12-06
Manèges et jeux forains sur les Allées Fénelon pendant la période des fêtes !
Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr
English :
Fairground rides and games on the Allées Fénelon during the festive season!
L’événement Animations foraines pour les fêtes de Noël Cahors a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cahors Vallée du Lot