Animations gratuites autour du patrimoine castrais ! Archéopole CERAC Castres

Animations gratuites autour du patrimoine castrais ! 19 – 21 septembre Archéopole CERAC Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées portes-ouvertes à l’Archéopôle de Castres !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CERAC vous invite à un week-end riche en découvertes pour petits et grands. Replongez dans le patrimoine architectural et archéologique de Castres au travers d’animations gratuites pour tout le monde dès 3 ans !

Vendredi 19 septembre – Opération “Levez les yeux” avec les écoles du Tarn

La journée est dédiée aux scolaires : les élèves sont invités à participer à un atelier de fouilles archéologiques, pour se glisser dans la peau d’archéologues et expérimenter les gestes du métier.

Samedi 20 septembre | 14h00 – 18h00 – Journée Vitraux à l’Archéopôle, en partenariat avec Le Jeu en Famille

Le Parc de Gourjade et l’Archéopôle s’animent ! Venez créer vos propres vitraux inspirés de l’architecture castraise, fabriquer des parures préhistoriques, ou encore partir en balade archéologique dans Gourjade. Des activités ludiques et créatives à partager en famille !

Dimanche 21 septembre | 14h00 – 18h00 – Journée Maquettes et conférence

(Re)découvrez le patrimoine castrais grâce à des maquettes à construire et personnaliser.

Les tout-petits (3-5 ans) auront leur propre atelier avec des cartes pop-up à colorier, pour explorer les maisons de l’Antiquité.

À 15h00, ne manquez pas la conférence de B. Landes consacrée au Château d’eau de Gourjade, un monument incontournable du paysage de Castres.

Et tout le week-end : exposition temporaire

“De mémoire d’estomac : se nourrir sous l’Ancien Régime”

Une exposition des Archives départementales du Tarn qui vous plonge dans les pratiques alimentaires d’autrefois, pour découvrir ce que l’on trouvait dans les assiettes à l’époque de l’Ancien Régime.

Archéopole CERAC Domaine de Gourjade, 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie 09 66 41 15 56 http://www.cerac-archeopole.fr/ https://www.commeon.com/fr/projet/archeologie-castraise#COSR Le Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Castrais (CERAC) est un musée d’archéologie exposant une collection permanente autour de vestiges locaux allant du paléolithique jusqu’à l’époque moderne. L’entrée au CERAC est gratuite ! Située au domaine de Gourjade, le CERAC est également une association investie dans l’étude, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine local au travers d’animations et d’évènements dédiés aux groupes scolaires et aux jeunes publics. Le CERAC abrite également un centre de documentation abritant de nombreux ouvrages autour de l’archéologie.

© CERAC