Animations gratuites Semaine Bleue Pontenx-les-Forges

La Semaine Bleue arrive à Pontenx-les-Forges !
Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 14h Salle des fêtes
Une après-midi dédiée au bien vieillir, à la santé et au bien-être
Tests gratuits (vue, audition, mémoire, nutrition, mobilité, humeur)
Conférence Bien-être et astuces d’automassage
Activités physiques adaptées marche santé, renforcement, cross training
Et pour rendre le tout encore plus convivial café, thé et gâteaux offerts
Venez nombreux prendre soin de votre santé et partager un moment chaleureux !
+ d’infos 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr
Programme complet de la Semaine Bleue www.mimizan.fr .
Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
