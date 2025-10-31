Animations Halloween à La Ferme des Ani’mots Rannée

Lieu-dit Le Racheray Rannée Ille-et-Vilaine

Animations Halloween à La Ferme des Ani’mots à Rannée.

Vendredi 31 octobre

Ateliers

5€ par atelier

Bricolages d’Halloween + Visite de la Ferme 10h et 14h

Chasse au Trésor 11h et 15h

Déguisons le cheval et l’ânesse + Maquillage des enfants 16h

18h Balade jusqu’au bourg de Rannée (présence des parents obligatoire)

18h30 Tournée des bonbons

Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Ateliers à 5€

Réservation obligatoire au 06 29 31 12 19

Plus d’informations sur la page Facebook de La Ferme des Ani’mots .

Lieu-dit Le Racheray Rannée 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 29 31 12 19

