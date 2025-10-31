Animations Halloween à La Ferme des Ani’mots Rannée
vendredi 31 octobre 2025
Animations Halloween à La Ferme des Ani’mots
Lieu-dit Le Racheray Rannée Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02
2025-10-31
Animations Halloween à La Ferme des Ani’mots à Rannée.
Vendredi 31 octobre
Ateliers
5€ par atelier
Bricolages d’Halloween + Visite de la Ferme 10h et 14h
Chasse au Trésor 11h et 15h
Déguisons le cheval et l’ânesse + Maquillage des enfants 16h
18h Balade jusqu’au bourg de Rannée (présence des parents obligatoire)
18h30 Tournée des bonbons
Samedi 1er et dimanche 2 novembre
Ateliers à 5€
Réservation obligatoire au 06 29 31 12 19
Plus d’informations sur la page Facebook de La Ferme des Ani’mots .
Lieu-dit Le Racheray Rannée 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 29 31 12 19
