Animations Halloween, après-midi pour les enfants place Aristide Briand Souvigny

Animations Halloween, après-midi pour les enfants
place Aristide Briand Salle Saint Marc Souvigny Allier
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le Comité des Fêtes vous propose une après-midi pour les enfants !!!
Concours de costumes, Atelier Décoration Citrouilles et…. Pleins de surprises effrayantes ! …
place Aristide Briand Salle Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes offers an afternoon for children!!!
Costume contest, Pumpkin decorating workshop and? Lots of spooky surprises!
German :
Das Festkomitee bietet einen Nachmittag für Kinder an!!!
Kostümwettbewerb, Workshop Kürbisdekoration und? Viele gruselige Überraschungen! ?
Italiano :
Il Comité des Fêtes organizza un pomeriggio per i bambini!
Concorso di costumi, laboratorio di decorazione di zucche e? Tante spaventose sorprese!
Espanol :
El Comité de Fiestas organiza una tarde para los niños
Concurso de disfraces, taller de decoración de calabazas y? Muchas sorpresas terroríficas
