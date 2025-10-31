Animations Halloween, après-midi pour les enfants place Aristide Briand Souvigny

Animations Halloween, après-midi pour les enfants place Aristide Briand Souvigny vendredi 31 octobre 2025.

Animations Halloween, après-midi pour les enfants

place Aristide Briand Salle Saint Marc Souvigny Allier

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le Comité des Fêtes vous propose une après-midi pour les enfants !!!

Concours de costumes, Atelier Décoration Citrouilles et…. Pleins de surprises effrayantes ! …

place Aristide Briand Salle Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes offers an afternoon for children!!!

Costume contest, Pumpkin decorating workshop and? Lots of spooky surprises!

German :

Das Festkomitee bietet einen Nachmittag für Kinder an!!!

Kostümwettbewerb, Workshop Kürbisdekoration und? Viele gruselige Überraschungen! ?

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza un pomeriggio per i bambini!

Concorso di costumi, laboratorio di decorazione di zucche e? Tante spaventose sorprese!

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza una tarde para los niños

Concurso de disfraces, taller de decoración de calabazas y? Muchas sorpresas terroríficas

