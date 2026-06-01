Animations Halte nautique Halte nautique Artaix

Artaix

Animations Halte nautique

Halte nautique 494 Chemin du Bassin Artaix Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Diverses animations sont organisées du vendredi au dimanche à la halte nautique d’Artaix. Retrouvez la halte aux producteurs et la vente de produits locaux, boissons fraiches et glaces.

Vendredi, le food truck vous propose des burgers. Des visites commentées du canal seront organisées ce jour-là. Réservation et tarifs au 06 22 01 47 54.

Samedi, le food truck vous propose des pizzas.

Sur ces trois jours, il est possible de faire des balades à poney sur réservation au 06 27 71 00 89. La halte aux producteurs produits locaux et boissons fraîches sera ouverte.

La halte nautique est aménagée pour de nombreuses activités de loisirs et sportives, profitez-en tous les jours.

Le programme est susceptible d’être modifié et/ou annulé en fonction de la météo. Les informations sont à retrouver sur le Panneau Pocket de la mairie d’Artaix. .

Halte nautique 494 Chemin du Bassin Artaix 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 01 31 mairie@artaix.fr

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English : Animations Halte nautique

L’événement Animations Halte nautique Artaix a été mis à jour le 2026-06-01 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III