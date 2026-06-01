Animations Halte nautique Halte nautique Artaix
Animations Halte nautique Halte nautique Artaix vendredi 28 août 2026.
Artaix
Animations Halte nautique
Halte nautique 494 Chemin du Bassin Artaix Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-30 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Diverses animations sont organisées du vendredi au dimanche à la halte nautique d’Artaix. Retrouvez la halte aux producteurs et la vente de produits locaux, boissons fraiches et glaces.
Vendredi, le food truck vous propose des burgers.
Samedi, le food truck vous propose des pizzas. A 17h30, un Escape Game est organisé (14 ans et +), places limitées.
Dimanche, le food truck vous propose des acras. Participez au karaoké.
La halte nautique est aménagée pour de nombreuses activités de loisirs et sportives, profitez-en tous les jours. La halte aux producteurs produits locaux et boissons fraîches sera ouverte.
Le programme est susceptible d’être modifié et/ou annulé en fonction de la météo. Les informations sont à retrouver sur le Panneau Pocket de la mairie d’Artaix. .
Halte nautique 494 Chemin du Bassin Artaix 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 01 31 mairie@artaix.fr
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L’événement Animations Halte nautique Artaix a été mis à jour le 2026-06-01 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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