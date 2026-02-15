Animations historiques pour toute la famille au Château de Salignac Chateaux en fête Château de Salignac Salignac-Eyvigues

Animations historiques pour toute la famille au Château de Salignac Chateaux en fête

Château de Salignac, 34 rue du château, Salignac-Eyvigues, Dordogne

18-19 février 2026

fin : 2026-02-19

2026-02-18

Venez à la rencontre de nos différents personnages venus tout droit du XVIeme siècle au cours d’un week-end d’animations et de visites inédites et adaptées à toute la famille. Découvrez les nouveautés de cette année et l’avancée des travaux de restauration. Profitez d’un repas historique et plongez vous dans l’Histoire Vivante !

Cette animation est prévue en intérieur.

L’ensemble du château (extérieurs et intérieurs) sont accessibles aux visiteurs.

En cas de mauvais temps, les cheminées seront allumées.

Chiens tenus en laisse dans l’ensemble du château. .

Château de Salignac 34 rue du château Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

