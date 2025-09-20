Animations interprétées en LSF : L’Équipière et Sérigraphie Hall Rennes

Animations interprétées en LSF : L’Équipière et Sérigraphie Hall Rennes Samedi 20 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

En accès libre et gratuit

Animations interprétées en Langue des Signes Française

Deux animations interprétées en LSF vous sont proposées, pendant les Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine.

15h30 : rencontre avec l’association l’Équipière

C’est une association qui récupère du matériel de sport d’occasion. Ils fabriquent aussi de nouveaux accessoires à partir de vêtements de sport abîmés. Ils vous parleront de leur travail dans l’association.

16h : Atelier sérigraphie

La sérigraphie est un moyen d’imprimer manuellement avec des pochoirs et de l’encre. Venez-vous initier à la sérigraphie et repartez avec une création sur papier.Avec l’association Atelier du Bourg.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine