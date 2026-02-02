Animations jeunesse à La Buzine Vacances de février La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement

Animations jeunesse à La Buzine Vacances de février

Du 14/02 au 01/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

Voir planning des activités et séances de cinéma dans le descriptif ou sur labuzine.marseille.fr. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Buzine propose aux enfants de 6 à 12 ans une série d’ateliers de découverte pendant les vacances scolaires.

Pour les vacances scolaires, le Château de la Buzine propose aux enfants de 6 à 12 ans une série d’ateliers d’Éducation Artistique et Culturelle dans le prolongement de l’exposition Marseille et la mer ,.



Chaque atelier associe découverte, pratique artistique, sensibilisation au patrimoine maritime et créativité.



Les enfants, en groupe de 20 maximum, vont explorer les thématiques marseillaises liées à la mer environnement, contes, bateaux, cordage, poissons, musique et chants marins, et pirates en Méditerranée ludiques et adaptés à la saison.



► Jeu de l’oie “Les Escales de la Méditerranée”

Mardi 17 février

Un grand jeu de plateau pour explorer les ports de la Méditerranée au XIXe siècle énigmes, défis, cartes, marchandises, navires, métiers… Une façon ludique de plonger dans l’exposition “Marseille et la Mer” et de découvrir comment la mer a façonné Marseille.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier culinaire Saveur sucrée de la Méditerranée

Mercredi 18 février

On met les mains à la pâte en famille recettes inspirées des rivages méditerranéens, parfums d’agrumes, miel, amandes, épices… Un atelier chaleureux qui relie goûts, cultures et traditions.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier d’écriture “La mer en poésie”

Jeudi 19 février

Lecture et découverte de deux textes “L’Albatros” (Baudelaire) et “L’Aventure” (Queneau), puis création de sa propre poésie en écho à l’exposition. Les participants écrivent et illustrent leur poème la mer comme source d’imaginaire, d’émotions et de liberté.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier arts plastiques Photo-collage (spécial expo)

Vendredi 20 février

Créer une œuvre en photo-collage à partir des images de l’artiste-photographe Florian JAYET (et des thèmes de l’exposition) la transmission, les valeurs provençales, la mémoire, le temps… Une création personnelle, poétique et très visuelle

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier “Le théâtre du port”

Lundi 24 février

Les quais, les dockers, les passants, les arrivées, les départs… Les participants écrivent, organisent et jouent de petites saynètes inspirées de la vie urbaine sur le port de Marseille. Un atelier joyeux, collectif, qui fait dialoguer écriture + jeu + patrimoine.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier culinaire Saveur salée de la Méditerranée

Mardi 25 février

Nouvelle escale gourmande recettes salées, produits du Sud, herbes, huiles, épices… On cuisine en famille et on parle traditions culinaires, échanges entre ports et cultures méditerranéennes.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Atelier arts plastiques Photo-collage (spécial expo)

Mercredi 26 février

Une deuxième date pour celles et ceux qui veulent tenter l’aventure, ou approfondir une nouvelle composition découper, assembler, détourner, raconter… et repartir avec une création unique.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Jeu de l’oie “Les Escales de la Méditerranée”

Jeudi 27 février

Dernière chance pour embarquer ! Même principe défis et énigmes pour découvrir ports, navires, marchandises, classes sociales, repérage géographique, hygiène et santé… Un jeu ultra vivant, à la fois instructif et amusant.

Atelier gratuit de 15h à 17h30

Pré-inscription en ligne https://labuzine.marseille.fr/jeunesse/stages-et-ateliers

Places limitées



► Découverte de l’expo marsilho e la mar

Avec un parcours spécial jeu de piste Les pitchouns et la mer …

Tous les jours de 10h à 18h

Gratuit pour les enfants Parents accompagnants tarif 5 euros ou 4 euros ( réduit)



► Cinéma

Avec une programmation spécifique pour les familles

Retrouvez toute la programmation cinéma sur https://labuzine.marseille.fr/cinema .

La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

