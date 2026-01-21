Animations jeux de société Biblio’fil Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux

Animations jeux de société Biblio’fil

Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

2026-02-07

Jeux de société, de plateaux, de stratégies, et d’habilité, à partager !

Matinée jeux de société animé par Aurélie, bénévole à la bibliothèque afin de présenter les nouveaux jeux en prêt.

Gratuit sur inscription.

À partir de 8 ans. .

Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

