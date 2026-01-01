Animations Jeux de société Association du Petit Nid Mont-de-Marsan

Animations Jeux de société

Association du Petit Nid 1 rue saint françois Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Après-midi jeux de société

Venez partager un après-midi jeux gratuit, au chaud et en bonne compagnie.

L’animation sera assurée par l’association JPTO, ludothèque forte de 20 ans d’expérience, qui vous proposera des jeux pour tous les âges et toutes les envies

espaces enfants, jeux ados, jeux adultes, jeux d’ambiance, jeux entre amis et jeux traditionnels.

Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, en famille, entre amis ou simplement curieux, n’hésitez pas à venir il y aura toujours un jeu pour vous

Un moment convivial, ouvert à tous, pour se retrouver, jouer et bien commencer l’année. .

Association du Petit Nid 1 rue saint françois Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06

