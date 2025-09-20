Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort

Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort samedi 20 septembre 2025.

Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Samedi 20 septembre, 11h00 Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Val-de-Marne

Gratuit et ouvert à toutes et à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’Office national des forêts vous propose :

– Testez vos connaissances sur la forêt française et le métier de forestier (exposition-quiz)

– Saurez-vous replacer les forêts d’Île-de-France au bon endroit ?

– De la forêt au bois : devenez bâtisseur d’un jour (jeu de construction pour petits et grands)

– La forêt éveille nos sens. Essences, odeurs… saurez-vous les reconnaître ?

– Les sonneurs de trompes de l’ONF vous accueillent en fanfare !

Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 7 quater avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France

Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF

Siège de l’Office national des forêts