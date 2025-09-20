Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort
Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort samedi 20 septembre 2025.
Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF Samedi 20 septembre, 11h00 Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Val-de-Marne
Gratuit et ouvert à toutes et à tous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
L’Office national des forêts vous propose :
– Testez vos connaissances sur la forêt française et le métier de forestier (exposition-quiz)
– Saurez-vous replacer les forêts d’Île-de-France au bon endroit ?
– De la forêt au bois : devenez bâtisseur d’un jour (jeu de construction pour petits et grands)
– La forêt éveille nos sens. Essences, odeurs… saurez-vous les reconnaître ?
– Les sonneurs de trompes de l’ONF vous accueillent en fanfare !
Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 7 quater avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France
Animations, jeux et exposition sur les forêts de l’ONF
Siège de l’Office national des forêts