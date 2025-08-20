Animations Jeux pour La médiathèque met les voiles Quai de la Jonction Nevers

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 18:00:00

La Médiathèque de Nevers met les voiles (au port de la jonction)

Du mardi 15 juillet au samedi 24 août 2025, la médiathèque sera également présente sur le site de La Capitainerie de la Jonction. Pendant cette période, une permanence au public sera assurée de 11h à 18h par la médiathèque, avec de nombreuses animations prévues sur place.

Dans le cadre de cette présence estivale, l’association De Cartes et de Dés proposera le mercredi 20 août, des animations ainsi qu’un espace jeux de société

– une animation jeux de rôle (détail à venir)

– une animation « Loups-Garous », avec 2 sessions de 15 participants maximum de 15h à 16h, puis de 16h30 à 17h30, et qui s’adresse à des enfants à partir de 8 ans.

inscriptions des animations auprès de la Médiathèque de Nevers sur https://culture.nevers.fr/

Public · Tout Public jeux de société, dès 6 ans animation loups-garoux & jeux de rôle, dès 8 ans)

Tarif · gratuit

Quai de la Jonction Port de la Jonction

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 cyril.nourry.58@gmail.com

