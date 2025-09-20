Animations jeux pour les enfants « Je m’amuses et j’apprends mon histoire » Maison Orré

Animations jeux pour les enfants « Je m’amuses et j’apprends mon histoire » Maison Orré samedi 20 septembre 2025.

Animations jeux pour les enfants « Je m’amuses et j’apprends mon histoire » 20 et 21 septembre Maison Orré La Réunion

Accès libre – à l’arrière de la maison Orré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le pôle patrimoine du service culturel a conçu trois jeux ludiques et pédagogiques à destination des enfants :

– Une frise historique à colorier réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook dont l’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.

– Un jeu des 7 familles Patrimoine insolite pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville autour des créations de la jeune artiste Edith Denizart.

– Un jeu de l’oie géant mettant en lumière l’histoire de La Réunion et de Saint-Pierre.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Line Léclair – Ville de Saint-Pierre