Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Salle Jules Verne Douarnenez

Douarnenez

Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur

Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer les 20 ans de Déchaîne ton coeur, une association caritative pour aider les enfants de Madagascar.

Au programme

– 10h 16h30 Tournoi régional de handball Plouhinec S.O

– 13h 17h Tournoi régional de football, Stade de Penity, Douarnenez

– 12h Repas crêpes

– 13h30 Jeu de piste ou marche pour découvrir Douarnenez (chasse aux trésor, énigmes…)

– 17h30 Remise des prix

– 18h Présentation générale de l’école de la maison de Thierry

– 19h Apéritif offert à tous les participants

– 20h Repas soirée festive

Plus d’information sur www.dechainetoncoeur.org/

Sur réservation. .

Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 22 26 81

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English : Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur

L’événement Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ