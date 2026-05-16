Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Salle Jules Verne Douarnenez

Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Salle Jules Verne Douarnenez samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Jules Verne

Adresse : Rue Jules Verne

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Douarnenez

Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur

Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer les 20 ans de Déchaîne ton coeur, une association caritative pour aider les enfants de Madagascar.

Au programme
– 10h 16h30 Tournoi régional de handball Plouhinec S.O
– 13h 17h Tournoi régional de football, Stade de Penity, Douarnenez
– 12h Repas crêpes
– 13h30 Jeu de piste ou marche pour découvrir Douarnenez (chasse aux trésor, énigmes…)
– 17h30 Remise des prix
– 18h Présentation générale de l’école de la maison de Thierry
– 19h Apéritif offert à tous les participants
– 20h Repas soirée festive

Plus d’information sur www.dechainetoncoeur.org/
Sur réservation.   .

Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 22 26 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur

L’événement Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)