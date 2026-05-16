Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Salle Jules Verne Douarnenez
Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Salle Jules Verne Douarnenez samedi 20 juin 2026.
Douarnenez
Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur
Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer les 20 ans de Déchaîne ton coeur, une association caritative pour aider les enfants de Madagascar.
Au programme
– 10h 16h30 Tournoi régional de handball Plouhinec S.O
– 13h 17h Tournoi régional de football, Stade de Penity, Douarnenez
– 12h Repas crêpes
– 13h30 Jeu de piste ou marche pour découvrir Douarnenez (chasse aux trésor, énigmes…)
– 17h30 Remise des prix
– 18h Présentation générale de l’école de la maison de Thierry
– 19h Apéritif offert à tous les participants
– 20h Repas soirée festive
Plus d’information sur www.dechainetoncoeur.org/
Sur réservation. .
Salle Jules Verne Rue Jules Verne Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 22 26 81
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English : Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur
L’événement Animations journée anniversaire de l’association Déchaîne ton coeur Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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