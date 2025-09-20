Animations journées du patrimoine Eglise romane Mont-Saint-Martin
Animations journées du patrimoine
Eglise romane 1 cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Samedi 2025-09-20
2025-09-21
2025-09-20
Concert lyrique et romantique TRE CORDE à l’église romane, samedi à 20h30 (entrée libre et réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/jep-2025).
Visites commentées de l’église romane, par l’association des Amis de l’église romane, dimanche de 15h à 17h.
Balade culturelle contée, dimanche à 14h (sous réserve de conditions météo favorables rendez-vous à l’église romane).Tout public
Eglise romane 1 cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70
English :
TRE CORDE » lyrical and romantic concert in the Romanesque church, Saturday at 8:30 pm (free admission, booking essential at https://my.weezevent.com/jep-2025).
Guided tours of the Romanesque church, by the Association des Amis de l?église romane, Sunday, 3-5pm.
Cultural walk with storytelling, Sunday, 2pm (weather permitting meet at the Romanesque church).
German :
Romantisches Lyrikkonzert « TRE CORDE » in der romanischen Kirche, Samstag, 20:30 Uhr (freier Eintritt und Reservierung erforderlich unter https://my.weezevent.com/jep-2025).
Kommentierte Besichtigungen der romanischen Kirche durch den Verein der Freunde der romanischen Kirche, Sonntag, 15.00-17.00 Uhr.
Erzählter Kulturspaziergang, Sonntag um 14 Uhr (vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen Treffpunkt: romanische Kirche).
Italiano :
Concerto romantico e lirico « TRE CORDE » nella chiesa romanica, sabato alle 20.30 (ingresso libero e prenotazione obbligatoria a https://my.weezevent.com/jep-2025).
Visite guidate alla chiesa romanica, a cura dell’associazione Amici della chiesa romanica, domenica dalle 15.00 alle 17.00.
Passeggiata culturale con narrazione, domenica alle 14.00 (salvo condizioni meteorologiche favorevoli ritrovo presso la chiesa romanica).
Espanol :
Concierto romántico y lírico « TRE CORDE » en la iglesia románica, el sábado a las 20.30 h (entrada gratuita y reserva obligatoria en https://my.weezevent.com/jep-2025).
Visitas guiadas a la iglesia románica, a cargo de la asociación de Amigos de la Iglesia Románica, domingo de 15:00 a 17:00 h.
Paseo cultural con cuentacuentos, el domingo a las 14:00 (siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, encuentro en la iglesia románica).
L’événement Animations journées du patrimoine Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-09-02 par OT DU GRAND LONGWY