Animations juin > Médiathèque Torigny-Les-Villes – Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes, 4 juin 2025 07:00, Torigny-les-Villes.

Manche

Animations juin > Médiathèque Torigny-Les-Villes Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-04

fin : 2025-06-25

2025-06-04

Rendez-vous au mois de juin pour les diverses animations de la médiathèque de Torigny-Les-Villes !

Réservation et renseignements au 02 33 56 73 15.

Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 73 15

English : Animations juin > Médiathèque Torigny-Les-Villes

See you in June for the various events organized by the Torigny-Les-Villes media library!

Bookings and information on 02 33 56 73 15.

German :

Wir sehen uns im Juni für die verschiedenen Veranstaltungen der Mediathek von Torigny-Les-Villes!

Reservierungen und Auskünfte unter 02 33 56 73 15.

Italiano :

Ci vediamo a giugno per i vari eventi organizzati dalla biblioteca multimediale di Torigny-Les-Villes!

Prenotazioni e informazioni al numero 02 33 56 73 15.

Espanol :

Le esperamos en junio para asistir a los diversos actos organizados por la mediateca de Torigny-Les-Villes

Reservas e información en el 02 33 56 73 15.

