Animations « La biodiversité, un réseau de connexion intelligent » Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.
Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Stand d’animation pour découvrir la richesse de la biodiversité, et la multiplicité des interactions, adaptations et intelligences des espèces animales et végétales.
Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com
English :
Animation stand to discover the richness of biodiversity, and the multiplicity of interactions, adaptations and intelligences of animal and plant species.
German :
Animationsstand, um den Reichtum der biologischen Vielfalt und die vielfältigen Interaktionen, Anpassungen und Intelligenzen von Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.
Italiano :
Uno stand animato per scoprire la ricchezza della biodiversità e le molteplici interazioni, adattamenti e intelligenze delle specie animali e vegetali.
Espanol :
Un stand animado para descubrir la riqueza de la biodiversidad y las múltiples interacciones, adaptaciones e inteligencias de las especies animales y vegetales.
