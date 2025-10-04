Animations « La biodiversité, un réseau de connexion intelligent » Maison de la Rivière Allier Moulins

Animations « La biodiversité, un réseau de connexion intelligent » Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.

Animations « La biodiversité, un réseau de connexion intelligent »

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Stand d’animation pour découvrir la richesse de la biodiversité, et la multiplicité des interactions, adaptations et intelligences des espèces animales et végétales.
Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11  bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Animation stand to discover the richness of biodiversity, and the multiplicity of interactions, adaptations and intelligences of animal and plant species.

German :

Animationsstand, um den Reichtum der biologischen Vielfalt und die vielfältigen Interaktionen, Anpassungen und Intelligenzen von Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.

Italiano :

Uno stand animato per scoprire la ricchezza della biodiversità e le molteplici interazioni, adattamenti e intelligenze delle specie animali e vegetali.

Espanol :

Un stand animado para descubrir la riqueza de la biodiversidad y las múltiples interacciones, adaptaciones e inteligencias de las especies animales y vegetales.

