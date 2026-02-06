Animations LA CLE Vergt

Animations LA CLE Vergt lundi 16 février 2026.

Vergt Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16

2026-02-16

14h30 arco
16h30 la princesse et le rossignol
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44 

English : Animations LA CLE

2:30 pm arco
4:30 pm the princess and the nightingale

L’événement Animations LA CLE Vergt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux