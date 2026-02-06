Animations LA CLE Vergt

Animations LA CLE Vergt mardi 17 février 2026.

Vergt Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17

2026-02-17

Sortie ados
10h30 expo le territoire révélé
12h pique-nique (à apporter)
14h laser game
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44 

English : Animations LA CLE

Teen outing
10:30 am exhibition le territoire révélé
12pm picnic (bring your own)
2pm laser game

L’événement Animations LA CLE Vergt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux