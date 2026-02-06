Animations LA CLE Vergt
Animations LA CLE Vergt mardi 17 février 2026.
Animations LA CLE
Vergt Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Sortie ados
10h30 expo le territoire révélé
12h pique-nique (à apporter)
14h laser game
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44
English : Animations LA CLE
Teen outing
10:30 am exhibition le territoire révélé
12pm picnic (bring your own)
2pm laser game
