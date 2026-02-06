Animations LA CLE

Vergt Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Sortie ados

10h30 expo le territoire révélé

12h pique-nique (à apporter)

14h laser game

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

English : Animations LA CLE

Teen outing

10:30 am exhibition le territoire révélé

12pm picnic (bring your own)

2pm laser game

L’événement Animations LA CLE Vergt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux