Animations LA CLE

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier parents, grands-parents ,enfants (a partir de 5ans !)

(participation libre)

Atelier parents, grands-parents ,enfants (a partir de 5ans !)

(participation libre) .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations LA CLE

Workshop for parents, grandparents and children (from 5 years old!)

(free participation)

L’événement Animations LA CLE Vergt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux