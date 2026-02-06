Animations LA CLE Vergt
Animations LA CLE Vergt mercredi 18 février 2026.
Animations LA CLE
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Atelier parents, grands-parents ,enfants (a partir de 5ans !)
(participation libre)
Atelier parents, grands-parents ,enfants (a partir de 5ans !)
(participation libre) .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations LA CLE
Workshop for parents, grandparents and children (from 5 years old!)
(free participation)
L’événement Animations LA CLE Vergt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux