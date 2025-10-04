Animations « La faune et la flore de la rivière Allier s’animent » Maison de la Rivière Allier Moulins
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Les animateurs du Conservatoire des Espaces Naturels vous présentent de manière ludique les richesses des réserves naturelles du Bourbonnais
Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com
English :
The staff of the Conservatoire des Espaces Naturels present the riches of the Bourbonnais nature reserves in an entertaining way
German :
Die Betreuer des Conservatoire des Espaces Naturels stellen Ihnen auf spielerische Weise den Reichtum der Naturschutzgebiete des Bourbonnais vor
Italiano :
Il personale del Conservatoire des Espaces Naturels vi accompagnerà in un divertente tour delle ricchezze delle riserve naturali del Bourbonnais
Espanol :
El personal del Conservatoire des Espaces Naturels le hará una amena presentación de las riquezas de las reservas naturales del Bourbonnais
