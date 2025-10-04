Animations « La faune et la flore de la rivière Allier s’animent » Maison de la Rivière Allier Moulins

Animations « La faune et la flore de la rivière Allier s’animent » Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.

Animations « La faune et la flore de la rivière Allier s’animent »

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Les animateurs du Conservatoire des Espaces Naturels vous présentent de manière ludique les richesses des réserves naturelles du Bourbonnais

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

The staff of the Conservatoire des Espaces Naturels present the riches of the Bourbonnais nature reserves in an entertaining way

German :

Die Betreuer des Conservatoire des Espaces Naturels stellen Ihnen auf spielerische Weise den Reichtum der Naturschutzgebiete des Bourbonnais vor

Italiano :

Il personale del Conservatoire des Espaces Naturels vi accompagnerà in un divertente tour delle ricchezze delle riserve naturali del Bourbonnais

Espanol :

El personal del Conservatoire des Espaces Naturels le hará una amena presentación de las riquezas de las reservas naturales del Bourbonnais

