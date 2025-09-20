Animations La Station Papin Blois

Animations La Station Papin Blois samedi 20 septembre 2025.

Animations Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 La Station Papin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Découverte et manipulation de la maquette du projet Papin et visite de l’îlot avec repérage des éléments d’architecture remarquable.

Animée par la cheffe du projet de l’Îlot Denis Papin.

La Station Papin 75 rue du commerce 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Découverte et manipulation de la maquette du projet Papin et visite de l’îlot avec repérage des éléments d’architecture remarquable.

La Station Papin © Ville de Blois