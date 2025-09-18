Animations Le Fil Pontchâteau
Animations Le Fil Pontchâteau jeudi 18 septembre 2025.
Animations Le Fil
7 place de l’église Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-09-18 14:00:00
fin : 2025-09-23 16:00:00
2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-27
Jeudi 11 septembre Jeux de société
de 14h à 16h30 au café des touristes 1 place du marché
Pour rire et partager un moment convivial
Jeudi 18 septembre Les bienfaits d’une maison rangée
de 14h à 15h30 au café des touristes 1 place du marché
5 clés pratiques pour allier organisation et bien-être
Vendredi 19 septembre Visite d’un producteur local
RDV devant la maison des associations pour un départ à 9h30
Découverte des savoir-faire et saveurs de la région
Samedi 20 septembre Sortie au parc des Naudières
RDV à la maison des associations pour un départ à 9h30, retour à 17h
Tarif 13€ pour les plus de 1 mètre
Venez profiter d’une journée inoubliable au Parc des Naudières, activité pour toute la famille
Mardi 23 septembre Atelier parents enfants « des pieds et des mains »
de 9h à 11h30, à la maison de quartier
Motricité libre pour les 0-3 ans et rencontres entre familles
Mardi 23 septembre Sensibilisation à une alimentation saine et durable
de 14h à 16h, à la cuisine de la maison des associations
Conseils pour mieux consommer et préserver sa santé et l’environnement
Samedi 27 septembre Cuisine du monde (Inde)
de 9h30 à 14h, à la maison de quartier
Tarifs 1€/enfant, 2 à 4€/adulte (selon quotient familial)
Découverte d’un plat typiquement indien
Le FIL, Association d’Animation Socioculturelle
Maison des associations
7 place de l’Eglise
44 160 PONT-CHATEAU
02 40 61 50 02 06 10 71 21 66
evspontchateau@gmail.com .
