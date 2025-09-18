Animations Le Fil Pontchâteau

Animations Le Fil Pontchâteau jeudi 18 septembre 2025.

7 place de l’église Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-23 16:00:00

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-27

Jeudi 11 septembre Jeux de société

de 14h à 16h30 au café des touristes 1 place du marché

Pour rire et partager un moment convivial

Jeudi 18 septembre Les bienfaits d’une maison rangée

de 14h à 15h30 au café des touristes 1 place du marché

5 clés pratiques pour allier organisation et bien-être

Vendredi 19 septembre Visite d’un producteur local

RDV devant la maison des associations pour un départ à 9h30

Découverte des savoir-faire et saveurs de la région

Samedi 20 septembre Sortie au parc des Naudières

RDV à la maison des associations pour un départ à 9h30, retour à 17h

Tarif 13€ pour les plus de 1 mètre

Venez profiter d’une journée inoubliable au Parc des Naudières, activité pour toute la famille

Mardi 23 septembre Atelier parents enfants « des pieds et des mains »

de 9h à 11h30, à la maison de quartier

Motricité libre pour les 0-3 ans et rencontres entre familles

Mardi 23 septembre Sensibilisation à une alimentation saine et durable

de 14h à 16h, à la cuisine de la maison des associations

Conseils pour mieux consommer et préserver sa santé et l’environnement

Samedi 27 septembre Cuisine du monde (Inde)

de 9h30 à 14h, à la maison de quartier

Tarifs 1€/enfant, 2 à 4€/adulte (selon quotient familial)

Découverte d’un plat typiquement indien

Le FIL, Association d’Animation Socioculturelle

Maison des associations

7 place de l’Eglise

44 160 PONT-CHATEAU

02 40 61 50 02 06 10 71 21 66

evspontchateau@gmail.com .

7 place de l'église Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

