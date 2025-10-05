Animations, lectures et jeux Médiathèque Des Portes Du Coglais Les Portes du Coglais

Animations, lectures et jeux Médiathèque Des Portes Du Coglais Les Portes du Coglais dimanche 5 octobre 2025.

Animations, lectures et jeux Dimanche 5 octobre, 10h00 Médiathèque Des Portes Du Coglais Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

À l’occasion d’une journée évènement et dans le cadre de Biblis en folie le 5 octobre, la médiathèque ouvre ses portes toute la journée.

Après la lecture-théâtralisée le matin (sur réservation), les équipes pros et bénévoles du réseau des médiathèques de Couesnon Marches de Bretagne vous concoctent un programme d’animations, de lectures animées, de jeux avec la ludothèque A Vous de Jouer ! En libre accès l’après-midi.

Et pour finir en beauté, vous pourrez assister dans la salle du Centre Culturel juste à côté à un concert organisé dans le cadre du festival Le Grand Soufflet (à 16h). + d’infos sur www.couesnon-mdb.fr

Médiathèque Des Portes Du Coglais 1 rue Sainte-Melaine – Montours 35460 Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne 0299185373 https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CultureCouesnonMarchesdeBretagne »}] [{« link »: « http://www.couesnon-mdb.fr »}]

À l’occasion d’une journée évènement et dans le cadre de Biblis en folie le 5 octobre, la médiathèque ouvre ses portes toute la journée.

@CouesnonMarchesdeBretagne