Animations Les 60 ans du Royaume d’Aspadia Châteaudun

Parc Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-07-12 07:30:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12

Pour célébrer les 60 ans du refuge animalier ASPAD Châteaudun. Bienvenue au royaume d’Aspadia, Sire Jawo vous invite à découvrir et festoyer au coeur du royaume d’Aspadia vide-grenier, village canin, animation musicale, mini kermesse & loterie, banquet chanté & soirée Kara’OKAY.

Vide-grenier des Trésors Oubliés (réservation au 07 69 48 96 13)

Village canin rencontrez les partenaires du refuge et découvrez moult suprises pour petites et grands amis à quatre pattes.

Animation musicale par le troubadour DJ Fredo

Mini kermesse & Loterie Enchantée

Défilé du plus beau couple chien et humain (inscription au 07 69 48 96 13)

Et d’autres surprises à découvrir.

A la nuit tombée banquet chanté & soirée Kara’OKAY (ouverture des portes à partir de 19h15, 25€/personne, réservations au 07 69 48 96 13).

Buvette, restauration, foodtruck sur place. .

Parc Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire refuge.aspad28@gmail.com

English :

To celebrate the 60th anniversary of the ASPAD Châteaudun animal shelter. Welcome to the kingdom of Aspadia, Sire Jawo invites you to discover and feast in the heart of the kingdom of Aspadia: garage sale, dog village, musical entertainment, mini fair & lottery, singing banquet & Kara’OKAY evening.

German :

Zur Feier des 60-jährigen Bestehens des Tierheims ASPAD Châteaudun. Willkommen im Königreich Aspadia, Sire Jawo lädt Sie ein, das Herz des Königreichs Aspadia zu entdecken und zu feiern: Flohmarkt, Hundedorf, musikalische Unterhaltung, Mini-Kirmes & Lotterie, gesungenes Bankett & Kara’OKAY-Abend.

Italiano :

Per festeggiare il 60° anniversario del rifugio per animali ASPAD Châteaudun. Benvenuti nel regno di Aspadia, Sire Jawo vi invita a scoprire e festeggiare nel cuore del regno di Aspadia: vendita di garage, villaggio dei cani, intrattenimento musicale, mini fiera e lotteria, banchetto canoro e serata Kara’OKAY.

Espanol :

Para celebrar el 60 aniversario del refugio de animales ASPAD Châteaudun. Bienvenido al reino de Aspadia, Sire Jawo te invita a descubrir y festejar en el corazón del reino de Aspadia: venta de garaje, aldea canina, animación musical, mini feria & lotería, banquete de canto & velada Kara’OKAY.

