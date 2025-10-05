Animations « Les animaux de la rivière s’invitent au stand » Maison de la Rivière Allier Moulins

Animations « Les animaux de la rivière s’invitent au stand » Maison de la Rivière Allier Moulins dimanche 5 octobre 2025.

Animations « Les animaux de la rivière s’invitent au stand »

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Jouez avec les animateurs de la Ligue Protectrice des Oiseaux qui vous font découvrir les nombreuses espèces qui peuplent la réserve naturelle du Val d’Allier.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Play with the staff of the Ligue Protectrice des Oiseaux as they help you discover the many species that inhabit the Val d’Allier nature reserve.

German :

Spielen Sie mit den Betreuern der Ligue Protectrice des Oiseaux (Vogelschutzliga), die Ihnen die zahlreichen Arten zeigen, die das Naturschutzgebiet Val d’Allier bevölkern.

Italiano :

Giocate con gli organizzatori della Ligue Protectrice des Oiseaux, che vi faranno scoprire le numerose specie che popolano la riserva naturale della Val d’Allier.

Espanol :

Juegue con los organizadores de la Ligue Protectrice des Oiseaux, que le ayudarán a descubrir las numerosas especies que habitan la reserva natural de Val d’Allier.

