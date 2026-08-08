AGENDA · Veules-les-Roses
Animations Lire à la plage Veules-les-Roses
samedi 8 août 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Animations Lire à la plage
Cabane Lire à la plage Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Animations à la cabane de Lire à la plage atelier d’écriture le labo des histoires , de 15h à 18h
Tout public. Gratuit. .
Cabane Lire à la plage Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie
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English : Animations Lire à la plage
L’événement Animations Lire à la plage Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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