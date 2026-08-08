Informations pratiques

Veules-les-Roses

Animations Lire à la plage

Cabane Lire à la plage Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Animations à la cabane de Lire à la plage atelier d’écriture le labo des histoires , de 15h à 18h

Tout public. Gratuit. .

Cabane Lire à la plage Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie

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English : Animations Lire à la plage

L’événement Animations Lire à la plage Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre